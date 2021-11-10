Онищенко высказался о вероятности заболеть COVID-19 в самолёте

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о вероятности заболеть COVID-19 после полёта на самолёте.

«Самолёт — это замкнутая капсула, в которой воздухообмен осуществляется соответствующим образом, там стоят фильтры. Они производят не самое лучшее впечатление», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на борту идёт воздухообмен, не обеззараживается воздух и не соблюдается расстояние в 1,5 метра.

«Где бы я ни спрятался, я всё равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», — добавил Онищенко.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Nation News напомнил о действиях при любой простуде во время пандемии.