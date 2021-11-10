Специалисты рассказали о самых популярных товарах у покупателей в нерабочие дни

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Эксперты «AliExpress Россия» рассказали о самых популярных товарах в нерабочие дни.
Специалисты рассказали о самых популярных товарах у покупателей в нерабочие дни
  • © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Life.ru.

Специалисты изучили поведение покупателей с 28 октября по 7 ноября и сравнили его с активностью с 14 по 24 октября.

«Спрос на дачную мебель вырос в 19 раз. Чаще всего в этой категории пользователи выбирали комплекты для террасы и садовые диваны. Другая популярная категория — фильтры-насадки для очистки воды: спрос на них вырос в семь раз за период», — отмечается в сообщении.

Также отмечен рост спроса на увлажнители и ионизаторы воздуха (в 2,2 раза). В 1,8 раза вырос спрос на вазы и декоративные зеркала.

Кроме того, россиян стали больше интересовать товары для хобби и досуга, в том числе настольные лабиринты и игрушки с дистанционным управлением. Вырос спрос и на технику для дома.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с онлайн-продажами в нерабочие дни.

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