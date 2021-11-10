Голикова заявила о нехватке в ряде регионов препаратов для лечения цитокинового шторма

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о нехватке в ряде регионов препаратов для лечения цитокинового шторма у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова заявила о нехватке в ряде регионов препаратов для лечения цитокинового шторма
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По её словам, по состоянию на 9 ноября в Ивановской, Новосибирской областях и в Ингушетии в амбулаторном сегменте следовало обратить внимание на запасы интерферонов и жаропонижающих лекарственных средств. Ещё ряду регионов необходимо обратить внимание на антикоагулянты, отметила Голикова.

«В стационарном сегменте в Тверской области требуется также пополнение запасов противовирусных препаратов и иммуноглобулина. Ряду регионов не хватает для лечения цитокинового шторма», — заявила вице-премьер.

По её словам, сегодня есть полная возможность у субъектов России приобретать эти лекарства. Правительством были выделены необходимые средства.

Также она рассказала, что в России занято 82,8% коек для заболевших COVID-19.

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