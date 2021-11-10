В Нижнем Новгороде назвали число произошедших в 2021 году ДТП

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде за десять месяцев было зарегистрировано 1446 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 1776 человек получили ранения различной степени тяжести.
В Нижнем Новгороде назвали число произошедших в 2021 году ДТП
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на сайт мэрии города.

Согласно опубликованным данным, в ДТП погибли 43 нижегородца, в том числе двое детей.

Основными причинами аварий стали выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходу на переходе и управление транспортом в состоянии опьянения.

Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить