В Нижнем Новгороде назвали число произошедших в 2021 году ДТП
- РИА Новости
Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на сайт мэрии города.
Согласно опубликованным данным, в ДТП погибли 43 нижегородца, в том числе двое детей.
Основными причинами аварий стали выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходу на переходе и управление транспортом в состоянии опьянения.
Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.