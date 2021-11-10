В Нижнем Новгороде назвали число произошедших в 2021 году ДТП

В Нижнем Новгороде за десять месяцев было зарегистрировано 1446 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 1776 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на сайт мэрии города.

Согласно опубликованным данным, в ДТП погибли 43 нижегородца, в том числе двое детей.

Основными причинами аварий стали выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходу на переходе и управление транспортом в состоянии опьянения.

Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.