Сервисами портала «Мой семейный центр» воспользовались около 2 млн москвичей

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Около 2 млн москвичей воспользовались сервисами информационного портала «Мой семейный центр», который три года назад объединил все ресурсы городских организаций по поддержке семьи и детства.
Сервисами портала «Мой семейный центр» воспользовались около 2 млн москвичей
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Портал предоставляет большие возможности для работы с семьями в онлайн-формате. Психологи, юристы, медиаторы, специалисты по работе с семьёй и социальной работе помогают московским семьям с детьми в решении вопросов различной направленности», — сообщила замглавы столичного Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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