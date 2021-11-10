Исследование: в нерабочие дни россияне занимались обустройством дома

Согласно результатам совместного исследования, проведённого онлайн-ретейлером Lamoda и онлайн-сервисом услуг YouDo, в нерабочие дни россияне занимались обустройством квартир — спрос на категорию «Дом» в рассматриваемый период вырос на 41%.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Во время нерабочих дней пользователи потратили на товары для дома на Lamoda на треть больше денег, чем за аналогичный период времени до него.

Самым покупаемым товаром во время нерабочих дней стал кухонный набор полотенец. В топ-3 также вошли двухспальные комплекты постельного белья и постельное бельё размера «евро».

Самая востребованная услуга на YouDo в период нерабочей недели — сборка мебели: новых шкафов, фасадов кухонь, мебели в гостиной и спальне.

Спрос на эту услугу увеличился на 12%. Также на 10% вырос спрос на мастеров по отделочным работам.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.