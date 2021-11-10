Свыше 20 тысяч мишеней поразили снайперы ЗВО за зимний и летний учебные периоды
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В ходе более чем 50 командно-штабных учений и около десяти масштабных тактических учений на различной местности снайперы выполнили действия обороны и наступления, совершая диверсии на территории условного противника.
К завершению учебного периода военнослужащие овладели снайперскими винтовками СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейскими крупнокалиберными снайперскими винтовками АСВК, способными пробивать легкобронированные цели на расстоянии до 2 км.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.