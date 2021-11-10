Свыше 20 тысяч мишеней поразили снайперы ЗВО за зимний и летний учебные периоды

За прошедшие зимний и летний учебные периоды 2021 года снайперские подразделения гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигонах в Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях поразили свыше 20 тыс. мишеней, имитировавших условного противника, низколетящие БПЛА и бронетехнику «врага».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе более чем 50 командно-штабных учений и около десяти масштабных тактических учений на различной местности снайперы выполнили действия обороны и наступления, совершая диверсии на территории условного противника.

К завершению учебного периода военнослужащие овладели снайперскими винтовками СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейскими крупнокалиберными снайперскими винтовками АСВК, способными пробивать легкобронированные цели на расстоянии до 2 км.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.