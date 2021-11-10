Свыше 20 тысяч мишеней поразили снайперы ЗВО за зимний и летний учебные периоды

Короткая ссылка
За прошедшие зимний и летний учебные периоды 2021 года снайперские подразделения гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигонах в Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях поразили свыше 20 тыс. мишеней, имитировавших условного противника, низколетящие БПЛА и бронетехнику «врага».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе более чем 50 командно-штабных учений и около десяти масштабных тактических учений на различной местности снайперы выполнили действия обороны и наступления, совершая диверсии на территории условного противника.

К завершению учебного периода военнослужащие овладели снайперскими винтовками СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейскими крупнокалиберными снайперскими винтовками АСВК, способными пробивать легкобронированные цели на расстоянии до 2 км.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить