Автоэксперт Удалов высказал мнение о динамике роста цен на новые автомобили в России
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«Если посмотреть средневзвешенные цены за семь лет, именно в конце 2014 года впервые быстро начали расти цены на автомобили, за это время они выросли на 90%. Если говорить о средневзвешенной цене на новые автомобили, то за восемь месяцев текущего года, она выросла на 13%», — сказал Удалов в беседе с URA.RU.
Подорожание отмечается также на рынке подержанных авто.
Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.