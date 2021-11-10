Автоэксперт Удалов высказал мнение о динамике роста цен на новые автомобили в России

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, что новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет.

«Если посмотреть средневзвешенные цены за семь лет, именно в конце 2014 года впервые быстро начали расти цены на автомобили, за это время они выросли на 90%. Если говорить о средневзвешенной цене на новые автомобили, то за восемь месяцев текущего года, она выросла на 13%», — сказал Удалов в беседе с URA.RU.

Подорожание отмечается также на рынке подержанных авто.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.