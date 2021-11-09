В ГИБДД прокомментировали ситуацию с ДТП с участием машин каршеринга

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В ГИБДД прокомментировали ситуацию с ДТП с участием машин каршеринга в январе — сентябре 2021 года.
В ГИБДД прокомментировали ситуацию с ДТП с участием машин каршеринга
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

За девять месяцев зафиксировано 652 аварии с участием автомобилей, находящихся в краткосрочной аренде, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В таких ДТП пострадал 831 человек (+41,8%), погибли 45 (+136,8 %).

Также выросло число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности с электродвигателем. Аварий за отчётный период стало больше на 51,3% — 416.

Пострадали 438 граждан (+51,6%), погибли десять (+150%).

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

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