В России продали 771 тысячу автомобилей с автоматической трансмиссией в январе — сентябре

В России продали 771 тыс. автомобилей с автоматической трансмиссией в январе — сентябре 2021 года, что составляет 66% от общего объёма рынка.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, 34% всех новых машин в текущем году оснащены механикой.

По словам экспертов, в 2020 году доля новых автомобилей с автоматической трансмиссией за аналогичный период достигала 62,5%.

В течение последних пяти лет россияне всё чаще покупают такие машины.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.