В России продали 771 тысячу автомобилей с автоматической трансмиссией в январе — сентябре
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Таким образом, 34% всех новых машин в текущем году оснащены механикой.
По словам экспертов, в 2020 году доля новых автомобилей с автоматической трансмиссией за аналогичный период достигала 62,5%.
В течение последних пяти лет россияне всё чаще покупают такие машины.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.