В РСТ рассказали об открытых направлениях для российских туристов
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«Действительно, спрос на зарубежные поездки динамично рос в последнее время, особенно на новогодние каникулы. Даже с учётом ограниченной географии. Ключевыми зарубежными направлениями среди россиян сейчас являются Турция, Египет, Доминиканская Республика и Объединённые Арабские Эмираты», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, эти направления доступны благодаря чартерным программам, что благотворно отражается на уровне цен.
Внутри России сохраняется спрос на Сочи и Крым, востребованы Кавказские Минеральные Воды.
«Сейчас самое время бронировать путёвки в санатории, не нужно ждать Нового года. Санатории размещаются по всей стране — от Камчатки до Калининграда», — сказал Шпилько.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.