В Подмосковье рассказали о работе по благоустройству в 2021 году

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В Московской области рассказали о работе по благоустройству общественных территорий, парковой инфраструктуры и лесопарков в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о работе по благоустройству в 2021 году
  • © Министерство благоустройства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Московская область традиционно третий год подряд занимает третье место среди регионов России по индексу качества городской среды, что свидетельствует о большой работе по комплексному подходу в развитии городов», — заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьёва.

По его словам, в этом году благоустраивают 40 общественных территорий, идёт обновление парковой инфраструктуры в 18 парках, благоустройство девяти лесопарков.

«В рамках регионального паркового стандарта ведётся масштабная работа по обновлению парковой инфраструктуры. Более 500 элементов благоустройства появилось в 105 парках в этом году. Это и видеонаблюдение, открытие кафе, установка детских площадок, туалетных модулей», — сообщил Хайкин.

Он также отметил, что с 2021 года в регионе запустили программу «Парки в лесу», в рамках которой благоустроят девять лесопарков в этом году, работы в семи из них уже закончены.

Кроме того, сказал министр, за год в регионе благоустроили 630 дворов, работы в 44 дворах планируют завершить до конца ноября.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве с 2011 года привели в порядок свыше 440 улиц.

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