Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов 2020 года

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На заседании координационного совета Фонда президентских грантов определили 100 лучших проектов, реализованных до конца 2020 года.
Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов 2020 года
  • © президентскиегранты.рф

«В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. Своим мнением о проектах коллег делились сами грантополучатели, а также неравнодушные люди», — рассказала в беседе с Life.ru пресс-секретарь фонда Наталья Галанина.

На конкурс было заявлено более 4 тыс. проектов, в список лучших попали представители разных регионов России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов с благотворительным проектом «Чужих детей не бывает».

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