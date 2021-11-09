Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов 2020 года
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«В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. Своим мнением о проектах коллег делились сами грантополучатели, а также неравнодушные люди», — рассказала в беседе с Life.ru пресс-секретарь фонда Наталья Галанина.
На конкурс было заявлено более 4 тыс. проектов, в список лучших попали представители разных регионов России.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов с благотворительным проектом «Чужих детей не бывает».