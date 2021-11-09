Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов 2020 года

На заседании координационного совета Фонда президентских грантов определили 100 лучших проектов, реализованных до конца 2020 года.

«В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. Своим мнением о проектах коллег делились сами грантополучатели, а также неравнодушные люди», — рассказала в беседе с Life.ru пресс-секретарь фонда Наталья Галанина.

На конкурс было заявлено более 4 тыс. проектов, в список лучших попали представители разных регионов России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов с благотворительным проектом «Чужих детей не бывает».