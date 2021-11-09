В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Социальная газификация»

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В Московской области рассказали о ходе реализации программы «Социальная газификация».
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Социальная газификация»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов, газ подвели к 9,5 тыс. домовладений, то есть газом обеспечили ещё 25 тыс. жителей региона.

Полностью догазифицировано более 550 населённых пунктов.

«Суммарно по президентскому проекту и по губернаторской программе газификации мы уже построили более 650 км. Это уже больше, чем «Мособлгаз» ежегодно строил до 2021 года», — сказал Баранов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Они обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.

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