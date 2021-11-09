В условиях пандемии российский профсоюз моряков спас десятки жизней

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) в условиях пандемии COVID-19 сохранил не только тысячи рабочих мест, но и спас десятки жизней. Об этом по итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге IX съезда РПСМ заявил президент профсоюзного объединения «Конфедерация труда России» (КТР), член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко.

Кравченко в беседе с RT отметил, что защита прав моряков в условиях пандемии коронавирусной инфекции стала одной из ключевых тем съезда профсоюза моряков.

«Судоходная отрасль столкнулась с острым кризисом, сменяемость экипажей из-за карантинных мер стала огромной проблемой – люди не могли просто сойти с судна в порту и вылететь домой, а сменщики не могли прибыть, процесс ротации нарушен повсеместно», — пояснил профсоюзный лидер.

По словам Кравченко, более 400 тыс. моряков по всему миру, из которых почти 100 тыс. российских, не могли получить своевременную замену после окончания деятельности контракта и продолжали работать на судах более 11 месяцев, другие в это время оставались без работы.

В связи с этим большая часть времени работы РПСМ последние полтора года уходила на решение вопросов с судоходными компаниями по замене моряков.

Кравченко подчеркнул, что профсоюз решал эти проблемы совместно с МИД России, другими ведомствами и судоходными компаниями.

«Из дальних портов было репатриировано 840 моряков, из них 57 человек, нуждавшихся в срочной медицинской помощи. Так что, профсоюз моряков не только защищал трудовые права, но и спас несколько десятков жизней», — отметил глава КТР, в состав которой входит РПСМ.

На съезде отмечалось, что ситуация по смене экипажей улучшается — на сегодняшний день в море сверх сроков контрактов остается около 200 тыс. тружеников флота, из них примерно четверть россияне, — но проблема ещё далека от полного разрешения.

В ходе работы IX Съезда РПСМ прошли выборы руководящих органов Российского профсоюза моряков. Председателем РПСМ на следующие пять лет избран Юрий Сухоруков.