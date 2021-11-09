В Подмосковье рассказали о работе по поддержке детей-сирот

В Московской области в 2021 году семью обрели 1,8 тыс. детей-сирот. В округах работают специальные школы приёмных родителей.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни», — заявила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Обучение в таких школах прошли в целом более 1,9 тыс. человек. 500 из них взяли детей в семьи.

Ранее kp.ru передавал, что в Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для детей-сирот.