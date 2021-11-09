Автоэксперты рассказали, как предотвратить замерзание замков машины

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Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал, как предотвратить замерзание замков автомобиля.
Автоэксперты рассказали, как предотвратить замерзание замков машины
  • Pixabay

«Для того чтобы замки и двери на автомобилях не замерзали зимой, необходимо купить в супермаркете силиконовую смазку. Стоит она 20 рублей. Берёте обычную тряпку, выливаете туда силиконовую массу и смазываете по внешнему периметру все резинки уплотнителя всех дверей», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышев отметил, что нельзя отогревать замки с помощью горячей воды.

«На какое-то время может всё размёрзнуться, но если тепла не хватит, то замёрзнет ещё сильнее. Так можно повредить лакокрасочное покрытие», — сказал он.

Едрышев рекомендовал купить солевой состав, который поможет открыть дверь.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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