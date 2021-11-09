Автоэксперт Кадаков рассказал об ошибках водителей в условиях ограниченной видимости

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Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков рассказал об ошибках водителей в условиях ограниченной видимости.
Автоэксперт Кадаков рассказал об ошибках водителей в условиях ограниченной видимости
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«Самая распространённая ошибка всех водителей: когда человек едет на ощупь, фактически не видит и едет. Например, фары плохо светят или ослепили фары встречных авто. В итоге человек едет с более высокой скоростью, чем позволяет ему ситуация по обзору», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, также нужно следить за краем правой полосы, поскольку на обочине может произойти много опасных ситуаций.

«Транспорт, припаркованный близко или на полосе, причём он может стоять без габаритов, пешеходы ходят, как правило в тёмной одежде, велосипедисты, да и сами водители, которые что-то ремонтируют», — пояснил Кадаков.

Как напомнил эксперт, фары ближнего и дальнего света должны работать исправно. Также необходимо следить за лобовым стеклом.

Кадаков посоветовал не забывать смотреть в заднее зеркало.

«Кроме того, на ночных дорогах возникают опасные ситуации, когда транспорт выезжает с прилегающих дорог. Опять-таки, поможет освещение и невысокая скорость», — добавил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.

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