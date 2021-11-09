В АТОР прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

«Например, в Египет с 9 ноября разрешены чартерные рейсы. Именно стоимость авиабилетов в турпакете может быть ниже на 10—20% в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Но это не относится к стоимости отеля. Поэтому для Египта это хорошо, рейсов будет больше из разных городов России», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если туристы планируют поездку на Новый год, то нужно учесть, что цена складывается ещё и из стоимости отеля.

Как считает Горин, из вновь открытых девяти направлений туристическим потенциалом обладают Таиланд и Тунис. Рейсы туда были, но они были грузопассажирскими. Теперь добавятся регулярные, и при планировании отдыха следует помнить о том, что в каждой стране свои правила въезда, добавил эксперт.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.