Волоколамск принял более 55 тысяч туристов с начала года

Подмосковный Волоколамск принял более 55 тыс. туристов с начала 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Среди достопримечательностей города — Волоколамский кремль, самые старинные постройки которого относятся к XV веку.

Также туристы приезжают, чтобы посетить Музей Героев-панфиловцев, Иосифо-Волоцкий монастырь и Ярополецкую плотину.

Всего в Московской области побывали свыше 11 млн гостей с начала года.

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