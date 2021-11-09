Волоколамск принял более 55 тысяч туристов с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Среди достопримечательностей города — Волоколамский кремль, самые старинные постройки которого относятся к XV веку.
Также туристы приезжают, чтобы посетить Музей Героев-панфиловцев, Иосифо-Волоцкий монастырь и Ярополецкую плотину.
Всего в Московской области побывали свыше 11 млн гостей с начала года.
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