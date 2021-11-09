Волоколамск принял более 55 тысяч туристов с начала года

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Подмосковный Волоколамск принял более 55 тыс. туристов с начала 2021 года.
Волоколамск принял более 55 тысяч туристов с начала года
  • © Светлана Баева
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Среди достопримечательностей города — Волоколамский кремль, самые старинные постройки которого относятся к XV веку.

Также туристы приезжают, чтобы посетить Музей Героев-панфиловцев, Иосифо-Волоцкий монастырь и Ярополецкую плотину.

Всего в Московской области побывали свыше 11 млн гостей с начала года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.

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