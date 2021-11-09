В Подмосковье продлили акцию по сдаче шин на переработку

В Московской области продлили акцию по сдаче шин на переработку до 1 декабря.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

«Зимний сезон близко. Автолюбителям стоит заблаговременно позаботиться о безопасности движения», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

На одну из площадок «Мегабак» можно принести старые покрышки, сделать фотографию с ними и получить шанс выиграть новые.

Как отметил Велиховский, важно поддерживать экологию Подмосковья, поэтому шины стоит отправить на спецплощадки.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.