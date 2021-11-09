Попова: в трёх регионах России сохраняется устойчивый рост заболеваемости COVID-19

В трёх регионах России идёт устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, ещё в 32 наблюдается превышение среднего уровня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах, тремя неделями раньше это количество было почти 50. Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трёх регионах по итогам недели», — сказала она.

Попова добавила, что рост заболеваемости пока сохраняется в 61 субъекте, снижение — в шести.

Как отметил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, в России наблюдается замедление роста числа больных коронавирусом.