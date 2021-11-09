Аналитики сообщили о снижении стоимости авиабилетов в зимний период

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Сервис OneTwoTrip провёл анализ ранних бронирований. На основе полученных данных выяснилось, что в текущем году билеты на одного человека в одну сторону с вылетом в декабре — начале января обходятся на 14% дешевле, чем в прошлом, и на 32% дешевле, чем в 2019 году.
Аналитики сообщили о снижении стоимости авиабилетов в зимний период
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Средняя стоимость авиабилета по России на зиму 2021—2022 годов составляет 4500 рублей, в прошлом году этот показатель был равен 5200 рублей, в позапрошлом ― 6700 рублей.

Средняя стоимость билета на самолёт за границу также снизилась — 9700 рублей против 13 400 рублей в 2019 году.

Большинство авиазаказов (91,5%) с вылетом в период с декабря 2021-го по 9 января 2022 года были оформлены по России.

Как отмечается, в топ-10 городов в том числе вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи. В топ зарубежных направлений попали Стамбул, Ереван и Кишинёв.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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