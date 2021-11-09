Депутат саратовской облдумы Бондаренко заявил, что его задержали
Депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил РИА Новости, что полиция его задержала.
- © КПРФ Саратов
- РИА Новости
Он добавил, что его везут в суд.
Задержание, по его словам, произошло за «правонарушение в выборный период».
Информацию о задержании Интерфаксу подтвердила депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова.
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