Депутат саратовской облдумы Бондаренко заявил, что его задержали

Короткая ссылка
Депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил РИА Новости, что полиция его задержала.
Депутат саратовской облдумы Бондаренко заявил, что его задержали
  • © КПРФ Саратов
  • РИА Новости

Он добавил, что его везут в суд.

Задержание, по его словам, произошло за «правонарушение в выборный период».

Информацию о задержании Интерфаксу подтвердила депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить