Депутат саратовской облдумы Бондаренко заявил, что его задержали

Депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил РИА Новости, что полиция его задержала.

Он добавил, что его везут в суд.

Задержание, по его словам, произошло за «правонарушение в выборный период».

Информацию о задержании Интерфаксу подтвердила депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова.