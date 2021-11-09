Пользователи mos.ru перечислили более 10 млн рублей на благотворительность

Более 15,6 тыс. пользователей благотворительного сервиса на портале mos.ru пожертвовали свыше 10 млн рублей столичным некоммерческим организациям.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, в сентябре сумма взносов за месяц впервые превысила 1 млн рублей, а уже в середине октября только за одну из отчётных недель пользователи перевели более 600 тыс. рублей.

«Это стало возможным в том числе благодаря непрерывному развитию сервиса. Так, создание витрины фондов позволило объединить ключевую информацию, необходимую для выбора пользователя при пожертвовании, на главной странице сервиса. Выбрать адресата и направить сумму можно без перехода на отдельную страницу фонда», — приводятся в материале слова Козлова.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу добраястрана.рф, где будут публиковаться видео участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо.