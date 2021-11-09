Пользователи mos.ru перечислили более 10 млн рублей на благотворительность

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Более 15,6 тыс. пользователей благотворительного сервиса на портале mos.ru пожертвовали свыше 10 млн рублей столичным некоммерческим организациям.
Пользователи mos.ru перечислили более 10 млн рублей на благотворительность
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, в сентябре сумма взносов за месяц впервые превысила 1 млн рублей, а уже в середине октября только за одну из отчётных недель пользователи перевели более 600 тыс. рублей.

«Это стало возможным в том числе благодаря непрерывному развитию сервиса. Так, создание витрины фондов позволило объединить ключевую информацию, необходимую для выбора пользователя при пожертвовании, на главной странице сервиса. Выбрать адресата и направить сумму можно без перехода на отдельную страницу фонда», — приводятся в материале слова Козлова.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу добраястрана.рф, где будут публиковаться видео участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо.

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