С начала года в Москве демонтировали около 70 незаконных торговых точек

За год в столице выявили 86 нелегальных торговых точек, из которых 67 уже демонтировали. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.

«Демонтировано 67 построек площадью 27,5 тыс. кв. м», — приводит «Вечерняя Москва» слова Овчинского.

Он также отметил положительную динамику в борьбе со строительством нелегальных объектов в столице.

«В этом году их в 1,7 раза меньше по количеству и площади в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил он.

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