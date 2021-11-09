С начала года в Москве демонтировали около 70 незаконных торговых точек
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«Демонтировано 67 построек площадью 27,5 тыс. кв. м», — приводит «Вечерняя Москва» слова Овчинского.
Он также отметил положительную динамику в борьбе со строительством нелегальных объектов в столице.
«В этом году их в 1,7 раза меньше по количеству и площади в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил он.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.