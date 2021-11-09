С начала года в Москве демонтировали около 70 незаконных торговых точек

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За год в столице выявили 86 нелегальных торговых точек, из которых 67 уже демонтировали. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.
С начала года в Москве демонтировали около 70 незаконных торговых точек
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«Демонтировано 67 построек площадью 27,5 тыс. кв. м», — приводит «Вечерняя Москва» слова Овчинского.

Он также отметил положительную динамику в борьбе со строительством нелегальных объектов в столице.

«В этом году их в 1,7 раза меньше по количеству и площади в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил он.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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