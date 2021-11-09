Аналитики сообщили о росте популярности онлайн-шопинга среди мужчин на фоне пандемии

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Аналитики платформы Mindbox изучили динамику спроса на одежду и обувь во время пандемии и пришли к выводу, что женщины тратят на одежду в пять раз больше, чем мужчины. Однако мужчины стали покупать больше одежды и обуви на фоне совокупного роста популярности онлайн-шопинга в период пандемии в 2021 году.
Аналитики сообщили о росте популярности онлайн-шопинга среди мужчин на фоне пандемии
  • Pixabay

Об этом пишет Life.ru.

Суммарные расходы на премиальные товары в сегменте «Одежда» для обоих полов значительно не менялись. Однако на «быструю моду» в 2021 году мужчины потратили почти в два раза больше, чем в 2020-м, сообщили специалисты.

В сегменте «Обувь» мужчины в текущем году также делали больше покупок: суммарные расходы выросли примерно на 30%. Тем не менее расходы женщин здесь по-прежнему выше — в 2,5 раза.

По словам экспертов, мужчины стали покупать больше одежды и обуви на фоне совокупного роста популярности онлайн-шопинга в период коронавируса.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты — такие данные приводятся в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

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