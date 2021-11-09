За сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 126 человек

За сутки на Ставрополье с меднаблюдения сняли 126 человек, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе превышает 78,2 тыс.

Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru. За 24 часа в регионе выявлено 499 новых случаев коронавируса. Скончались 42 пациента. Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.