За сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 126 человек
За сутки на Ставрополье с меднаблюдения сняли 126 человек, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе превышает 78,2 тыс.
- Reuters
Об этом сообщает pobeda26.ru.
За 24 часа в регионе выявлено 499 новых случаев коронавируса.
Скончались 42 пациента.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.
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