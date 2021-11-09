За сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 126 человек

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За сутки на Ставрополье с меднаблюдения сняли 126 человек, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе превышает 78,2 тыс.
За сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 126 человек
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru.

За 24 часа в регионе выявлено 499 новых случаев коронавируса.

Скончались 42 пациента. 

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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