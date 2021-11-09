В Удмуртии выявили 387 случаев коронавируса за сутки

За сутки в Удмуртии зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Ижевске, где за 24 часа заболели ещё 153 человека.

Reuters