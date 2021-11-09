В Удмуртии выявили 387 случаев коронавируса за сутки

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За сутки в Удмуртии зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Ижевске, где за 24 часа заболели ещё 153 человека.
В Удмуртии выявили 387 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Выздоровел 401 человек.

За сутки скончались 17 пациентов.

Ранее kp.ru рассказало о ситуации с коечным фондом в Ярославской области.

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