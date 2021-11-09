В Удмуртии выявили 387 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Удмуртии зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Ижевске, где за 24 часа заболели ещё 153 человека.
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Выздоровел 401 человек.
За сутки скончались 17 пациентов.
Ранее kp.ru рассказало о ситуации с коечным фондом в Ярославской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»