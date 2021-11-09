ОНК: арестованные по делу о драке в Ватутинках не признают вины

Четверо арестованных по делу о драке в Новой Москве помещены в ИВС на Петровке, 38. Трое из них вины не признают, четвёртый не говорит по-русски. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Вину не признаю. Конфликт начался с того, что у нас десять рублей попросили, младшего брата бутылкой ударили», — привёл правозащитник слова 19-летнего Фарамаза Гасанова, сидящего в трёхместной камере.

Он утверждает, что малолетнего ребёнка одного из потерпевших никто из них якобы не трогал.

Старший из братьев Гасановых, Эльджан, тоже вину не признаёт, а его сокамерник добавил: «Они просто заявление первыми в полицию написать не успели».

Младший Гасанов, Эльхан, — несовершеннолетний, ему 17 лет, в камере он сидит один. Эльхан утверждает, что он и его братья сами стали жертвами нападения, а в драке ему бутылкой разбили телефон.

По словам Эльхана, в Москве один из его братьев работал продавцом, а другой — курьером. Сам он помогал в доставке товаров.

«На условия содержания в изоляторе Гасановы не жалуются, видимых телесных повреждений у них нет», — добавил собеседник RT.

7 ноября Щербинский районный суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Ранее Следственный комитет предъявил им обвинение.

В ведомстве уточнили, что по факту инцидента открыто дело о покушении на убийство, совершённом группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.