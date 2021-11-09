СК прекратил дело в отношении бизнесмена Быкова по уклонению от налогов

Следствие прекратило дело о неуплате налогов против бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова после возмещения им 75 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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«Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено», — приводит РИА Новости слова официального представителя регионального главка Юлии Арбузовой. Ранее суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства. По версии следствия, в 1994 году предприниматель поручил своему знакомому устранить членов преступной группировки, с которыми у него возник конфликт из-за распределения доходов.