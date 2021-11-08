В АКИТ прокомментировали ситуацию с онлайн-продажами в нерабочие дни

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов прокомментировал ситуацию с онлайн-продажами в нерабочие дни.
В АКИТ прокомментировали ситуацию с онлайн-продажами в нерабочие дни
  • Pixabay

«Продажи непродовольственных товаров в этот период выросли. В некоторых магазинах рост составил от 20 до 50% в зависимости от категории товара», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в этом году все интернет-магазины справились с повышенным спросом и с высокой нагрузкой на инфраструктуру, но периодически не хватало курьеров.

Как добавил Соколов, у россиян выросло доверие к онлайн-среде.

Как сообщала ранее газета «Известия», в период нерабочих дней россияне покупали верхнюю одежду, предметы интерьера и маринады.

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