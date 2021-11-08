Страховщики назвали страны, где россияне чаще всего становятся виновниками ДТП

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Страховщики назвали страны, где россияне наиболее часто становятся виновниками ДТП.
Страховщики назвали страны, где россияне чаще всего становятся виновниками ДТП
  • AP

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт компании «АльфаСтрахование».

Специалисты изучили данные обращений по международным полисам «Зелёная карта».

Выяснилось, что с 2020 по 2021 год в Белоруссии показатель ДТП с россиянами от общего числа во всех странах составил 32%.

В Германии — 16%, в Польше — 13%. Далее идут Литва и Финляндия (8% и 3% соответственно).

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

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