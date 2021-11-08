Страховщики назвали страны, где россияне чаще всего становятся виновниками ДТП
- AP
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт компании «АльфаСтрахование».
Специалисты изучили данные обращений по международным полисам «Зелёная карта».
Выяснилось, что с 2020 по 2021 год в Белоруссии показатель ДТП с россиянами от общего числа во всех странах составил 32%.
В Германии — 16%, в Польше — 13%. Далее идут Литва и Финляндия (8% и 3% соответственно).
Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.