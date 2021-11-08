Страховщики назвали страны, где россияне чаще всего становятся виновниками ДТП

Страховщики назвали страны, где россияне наиболее часто становятся виновниками ДТП.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт компании «АльфаСтрахование».

Специалисты изучили данные обращений по международным полисам «Зелёная карта».

Выяснилось, что с 2020 по 2021 год в Белоруссии показатель ДТП с россиянами от общего числа во всех странах составил 32%.

В Германии — 16%, в Польше — 13%. Далее идут Литва и Финляндия (8% и 3% соответственно).

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.