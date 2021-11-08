В Москве привели в порядок более 440 улиц с 2011 года

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В Москве с 2011 года привели в порядок свыше 440 улиц, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве привели в порядок более 440 улиц с 2011 года
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Трудно себе представить, что десять лет назад в городе было 130 организованных зелёных территорий. Сегодня их уже более 800. Там есть все необходимые условия для досуга и спортивной деятельности. Благоустроено более 440 улиц», — сказал Бирюков.

По его словам, благодаря созданию удобных, качественных и доступных благоустроенных территорий в столице выросло число пешеходов, горожане стали чаще пользоваться прокатом велосипедов и заниматься спортом.

Ранее НСН сообщала, что на портале «Активный гражданин» запустят серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков Москвы.

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