В Москве привели в порядок более 440 улиц с 2011 года

В Москве с 2011 года привели в порядок свыше 440 улиц, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Трудно себе представить, что десять лет назад в городе было 130 организованных зелёных территорий. Сегодня их уже более 800. Там есть все необходимые условия для досуга и спортивной деятельности. Благоустроено более 440 улиц», — сказал Бирюков.

По его словам, благодаря созданию удобных, качественных и доступных благоустроенных территорий в столице выросло число пешеходов, горожане стали чаще пользоваться прокатом велосипедов и заниматься спортом.

Ранее НСН сообщала, что на портале «Активный гражданин» запустят серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков Москвы.