Продажи новых автомобилей в России снизились на 18,1% в октябре 2021 года по сравнению с октябрём 2020-го. За месяц реализовано 126,2 тыс. машин.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Общие продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в январе — октябре составили 1,3 млн единиц (+10,5% за год).

Среди самых популярных машин в октябре — Lada Granta и Vesta (10,3 тыс. и 7,3 тыс. единиц соответственно), а также Kia Rio (7 тыс. единиц) и Hyundai — Solaris и Creta (5,3 тыс. и 5,1 тыс. соответственно).

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.