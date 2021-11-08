В Удмуртии вынесли приговор по делу об убийстве 11-летней девочки

В Удмуртии вынесли приговор по делу об убийстве 11-летней жительницы Сарапула.

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на пресс-службы Объединённого судейского сообщества республики и регионального СУ СК России.

Преступление было совершено в конце марта 2021 года. Обвиняемый — 27-летний знакомый матери жертвы, который часто приходил в гости в семью. В отношении мужчины были заведены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Убийство малолетнего» и «Надругательство над телами умерших».

Мужчина получил 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Подсудимый вину не признал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.