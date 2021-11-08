Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Московский парк коммунальной техники переведён на зимний режим работы, заявил заммэра, глава комплекса городского хозяйства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации», — отметил Бирюков.

По его словам, в преддверии холодов на тротуароуборочную, подметальную технику и поливомоечные машины установили снегоуборочное оборудование и распределители противогололёдных материалов.

Также проведена расконсервация техники, которая применяется только зимой. Речь идёт о линейных снегопогрузчиках, автогрейдерах, роторных снегоочистителях и мобильных снегоплавильных установках.

На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО будут в круглосуточном режиме дежурить более 40 тягачей.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в комментарии «Радио 1» заявила, что метеорологическая зима наступит в столичном регионе России после 15 ноября.