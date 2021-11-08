Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

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Московский парк коммунальной техники переведён на зимний режим работы, заявил заммэра, глава комплекса городского хозяйства Пётр Бирюков.
Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации», — отметил Бирюков.

По его словам, в преддверии холодов на тротуароуборочную, подметальную технику и поливомоечные машины установили снегоуборочное оборудование и распределители противогололёдных материалов.

Также проведена расконсервация техники, которая применяется только зимой. Речь идёт о линейных снегопогрузчиках, автогрейдерах, роторных снегоочистителях и мобильных снегоплавильных установках.

На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО будут в круглосуточном режиме дежурить более 40 тягачей.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в комментарии «Радио 1» заявила, что метеорологическая зима наступит в столичном регионе России после 15 ноября.

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