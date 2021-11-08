В Казани рассказали о развитии дорожно-транспортной сети

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В Казани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали и построили 2 млн кв. м дорог в текущем году. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было выделено 14,7 млрд рублей.
В Казани рассказали о развитии дорожно-транспортной сети
  • Pixabay

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в исполкоме города, которое провёл мэр Казани Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».

В Казани качественное асфальтобетонное покрытие уложено на 11 участках улиц.

Ремонт наиболее изношенных участков дорог и внутриквартальных проездов был проведён по республиканской программе ремонта улично-дорожной сети. В перечень объектов вошли улицы, которые чаще всего получали отрицательные отзывы у горожан, в том числе в системе «Народный контроль».

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.

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