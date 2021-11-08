Песков рассказал, кто из чиновников может получить субсидии на приобретение жилья

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Правом единовременной субсидии на приобретение жилого помещения могут воспользоваться только те чиновники, у которых нет другой возможности купить жильё.
Песков рассказал, кто из чиновников может получить субсидии на приобретение жилья
  • © Пресс-служба президента РФ

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пользуются (субсидией. — RT) как раз те чиновники, которые не обладают (большими. — RT) финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жильё и так далее. Да, там существует определённая программа помощи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как следят в администрации президента за постановлением о выдаче гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.

В октябре 2020 года генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что с 2013 года у чиновников было изъято неподтверждённое официальными доходами имущество на сумму более 34 млрд рублей.

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