Песков рассказал, кто из чиновников может получить субсидии на приобретение жилья

Правом единовременной субсидии на приобретение жилого помещения могут воспользоваться только те чиновники, у которых нет другой возможности купить жильё.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пользуются (субсидией. — RT) как раз те чиновники, которые не обладают (большими. — RT) финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жильё и так далее. Да, там существует определённая программа помощи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как следят в администрации президента за постановлением о выдаче гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.

В октябре 2020 года генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что с 2013 года у чиновников было изъято неподтверждённое официальными доходами имущество на сумму более 34 млрд рублей.