Инвестиционный консультант объяснил смысл «чёрной пятницы»

Инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии и YouTube-канала «Инвестиции — это просто» Эрик Розенфельд объяснил смысл «чёрной пятницы».

«Есть такая формула: когда мы купили что-то со скидкой 30%, например за 700 рублей, мы не сэкономили 300 рублей, мы потратили 700 — это принципиальная разница. Если мы покупаем то, что нам необходимо, и мы можем на этом сэкономить — это замечательно, но если мы покупаем, просто потому что скидка, — это неправильно», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, к покупке людей может подталкивать потребность в выплеске эндорфинов — мозг устроен так, что нужно удовольствие «здесь и сейчас», а распродажа — прекрасный способ получить удовольствие от покупок мгновенно.

Как добавил Розенфельд, в период распродаж желательно заранее составить план того, что действительно нужно приобрести.

Ранее экономист Игорь Качалов в беседе с телеканалом «360» дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу».