В Самарской области наградили 12-летнего мальчика медалью «За проявленное мужество»

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В Самарской области наградили 12-летнего Ансара Нурушева медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».
В Самарской области наградили 12-летнего мальчика медалью «За проявленное мужество»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

В марте 2021 года Нурушев шёл в гости к другу и услышал крики о помощи. Выяснилось, что десятилетний ребёнок провалился в воду во время катания по льду реки. Нурушев помог пострадавшему выбраться, после чего отвёл его к своим родителям.

Нурушев учится в 7-м классе школы в посёлке Подгорном Кинель-Черкасского района. Церемония награждения состоялась в учебном заведении. Медаль школьнику вручил сенатор Андрей Кислов.

Под эгидой Совфеда реализуется всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои».

Ранее progorod43 сообщал, что в правительстве Кировской области наградили школьника Данила Черенева, спасшего девочку из ямы с кипятком.

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