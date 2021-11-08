В Подмосковье проведут проверки по выявлению нелегальных хостелов

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В жилом секторе Подмосковья проведут ряд проверок с целью поиска нелегальных хостелов, заявил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.
В Подмосковье проведут проверки по выявлению нелегальных хостелов
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его словам, в рамках эксперимента в одном из городских округов правоохранительные органы выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно.

«Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведётся ни учёт оплаты, ни учёт, кто поселяется туда. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья», — приводит слова Паукова телеканал «360».

Столичная полиция в октябре на протяжении нескольких дней проводила масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов в районах Новой Москвы.

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