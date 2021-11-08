Эксперты назвали самые популярные товары среди россиян во время локдауна

В период нерабочих дней россияне покупали верхнюю одежду, предметы интерьера и маринады, следует из данных аналитиков сервиса сравнения цен и товаров Price.ru.

Эксперты условно разделили россиян на две категории — дачники и те, кто остался дома, сообщают «Известия».

Как выяснилось, 18% граждан стали больше интересоваться маринадами и готовыми шашлыками, ещё на 21% вырос спрос на мангальные приспособления.

Также жителей страны интересовали обогреватели, термоодеяла и галоши — спрос вырос на 37%, 21% и 32% соответственно.

Не меньший интерес вызывала покупка верхней одежды (41%), косметики (29%) и предметов интерьера (19%).