Названы самые популярные направления среди жителей России во время нерабочих дней

Самыми популярными направлениями среди жителей России во время нерабочих дней стали Москва и Санкт-Петербург, следует из данных исследования сервиса «Туту.ру».

Как передаёт портал «Невские новости», в соответствующем опросе приняли участие 1874 человека. Они приобретали билеты на самолёт, поезд или автобус.

В период с 28 октября по 7 ноября чаще всего билеты на самолёт бронировали в Москву, Петербург и Сочи.

Также популярными среди жителей России были некоторые страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Армения и Киргизия. Не меньшей популярностью пользовались туры в Турцию, Египет и на Кипр.

По данным опроса, многие респонденты ездили на праздники домой (41%), ещё 18% опрошенных путешествовали по России, к друзьям ездили 14%.

За рубеж отправились лишь 10% россиян. Ещё 5% жителей страны находились в командировках или продолжали работать.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что для 48% россиян стоимость машины мечты не должна превышать 2 млн рублей.