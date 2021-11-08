В Самарской области прокомментировали ситуацию с жильём для детей-сирот

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Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Самарской области Олег Дубков прокомментировал ситуацию с жильём для детей-сирот.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с жильём для детей-сирот
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает volga.news.

Отмечается, что число сирот в регионе, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, выросло до 680. Из них 370 уже получили квартиры.

«В прошедшем году мы перестроили свою работу в организации надзорного сопровождения по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В первую очередь пересмотрели аналитические показатели, характеризующие состояние законности в сфере обеспечения детей-сирот жилыми помещениями», — заявил Дубков.

Как следует из сообщения, в 2021 году из регионального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот было выделено 708,5 млн рублей (для покупки 522 квартир).

Ещё 200 млн рублей предназначено для исполнения судебных решений по приобретению 158 квартир.

Ранее kp.ru передавал, что в Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для детей-сирот.

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