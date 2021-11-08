Экономист Тереладзе дал рекомендации по шопингу в «чёрную пятницу»

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе дал рекомендации по шопингу в «чёрную пятницу».

«В «чёрную пятницу» в основном продаются косметические изделия — это женский, мужской парфюм, декоративная косметика. Это такой товар, который пользуется спросом и наиболее популярен. Его стоит покупать, поскольку скидки действительно большие», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, также можно обратить внимание на бытовую технику.

Как отметил Тереладзе, если производители не сделают скидки сейчас, то в следующем году эти коллекции будут стоить ещё дешевле.

«Поэтому это выгоднее именно для продавцов, потому что они увеличивают себе прибыль. Для покупателей этот день тоже выгоден, поскольку они могут приобрести необходимые товары с большими скидками», — заключил эксперт.

Ранее экономист Игорь Качалов в беседе с телеканалом «360» дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу».