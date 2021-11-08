Исследование: в России на 66% выросли продажи сезонной одежды для собак
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Об этом пишет «Газета.Ru».
«Костюмы для защиты собак от холода и ветра стали на 66% востребованнее по сравнению с прошлой осенью», — говорится в сообщении сервиса.
Средняя цена комплекта составила 500 рублей — она не изменилась с 2020 года.
Кроме того, россияне стали чаще интересоваться одеждой для кошек — спрос на неё вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена поднялась на 13% и составила 450 рублей.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе Nation News предупредил о рисках использования обычного шампуня для домашних питомцев.