Исследование: в России на 66% выросли продажи сезонной одежды для собак

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Исследование сервиса «Авито Доставка» показало, что спрос на одежду для собак, рассчитанную на холодную погоду, вырос в России на 66%.
Исследование: в России на 66% выросли продажи сезонной одежды для собак
  • Pixabay

Об этом пишет «Газета.Ru».

«Костюмы для защиты собак от холода и ветра стали на 66% востребованнее по сравнению с прошлой осенью», — говорится в сообщении сервиса.

Средняя цена комплекта составила 500 рублей — она не изменилась с 2020 года.

Кроме того, россияне стали чаще интересоваться одеждой для кошек — спрос на неё вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена поднялась на 13% и составила 450 рублей.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе Nation News предупредил о рисках использования обычного шампуня для домашних питомцев.

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