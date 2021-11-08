В ВВО прошли контрольные проверки за летний период обучения

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В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Курильских островах, завершилась сдача контрольной проверки за летний период обучения.
В ВВО прошли контрольные проверки за летний период обучения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе мероприятий оценены десятки тысяч военнослужащих. По итогам проверок большинство соединений и воинских частей ВВО продемонстрировали навыки и умения владения штатным вооружением и военной техникой.

В частности, более 180 воинских формирований ВВО, среди которых четыре соединения, 13 надводных кораблей, четыре подводные лодки, а также батальоны, дивизионы и роты получили почётное наименование «Ударное».

Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в рамках контрольной проверки было организовано более 200 тактических учений различного уровня.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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