В ВВО прошли контрольные проверки за летний период обучения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В ходе мероприятий оценены десятки тысяч военнослужащих. По итогам проверок большинство соединений и воинских частей ВВО продемонстрировали навыки и умения владения штатным вооружением и военной техникой.
В частности, более 180 воинских формирований ВВО, среди которых четыре соединения, 13 надводных кораблей, четыре подводные лодки, а также батальоны, дивизионы и роты получили почётное наименование «Ударное».
Это в три раза больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что в рамках контрольной проверки было организовано более 200 тактических учений различного уровня.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.