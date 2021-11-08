На портале «Активный гражданин» запустят серию голосований по проектам благоустройства

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На портале «Активный гражданин» запустят серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков Москвы.
На портале «Активный гражданин» запустят серию голосований по проектам благоустройства
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.

«По программе «Мой район» планируем благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Многие проекты включены в план будущего города по просьбам москвичей», — заявил Собянин.

Голосования состоятся в ближайшие недели. По их итогам будет принято решение о формировании программы создания качественной городской среды на следующий год.

Как отметил мэр, в этот план включат улицы и парки, расположенные на всей территории столицы.

Ранее, как сообщал портал «Дни.ру», власти Москвы рассказали о благоустройстве территории Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского.

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