На портале «Активный гражданин» запустят серию голосований по проектам благоустройства
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.
«По программе «Мой район» планируем благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Многие проекты включены в план будущего города по просьбам москвичей», — заявил Собянин.
Голосования состоятся в ближайшие недели. По их итогам будет принято решение о формировании программы создания качественной городской среды на следующий год.
Как отметил мэр, в этот план включат улицы и парки, расположенные на всей территории столицы.
Ранее, как сообщал портал «Дни.ру», власти Москвы рассказали о благоустройстве территории Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского.