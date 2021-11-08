В Росстандарте оценили позиции России в области стандартизации высокотехнологичной продукции
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- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».
«Российские эксперты принимают активное участие в разработке актуальных международных стандартов, а нередко и сами выходят с инициативой создания таких стандартов. К примеру, в 2021 году суммарно в международных организациях по стандартизации уже 15 документов разрабатываются по инициативе России. Это такие сферы, как железнодорожный транспорт, атомная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасли, а также сфера корпоративного управления», — рассказал Шалаев.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Москве с 10 по 12 ноября состоится международный форум «Всемирный день качества — 2021».