В Росстандарте оценили позиции России в области стандартизации высокотехнологичной продукции

Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в настоящее время Россия восстанавливает утраченные в прошлом позиции, когда отечественные ГОСТы в отношении высокотехнологичной продукции брали за основу международных стандартов.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Российские эксперты принимают активное участие в разработке актуальных международных стандартов, а нередко и сами выходят с инициативой создания таких стандартов. К примеру, в 2021 году суммарно в международных организациях по стандартизации уже 15 документов разрабатываются по инициативе России. Это такие сферы, как железнодорожный транспорт, атомная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасли, а также сфера корпоративного управления», — рассказал Шалаев.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Москве с 10 по 12 ноября состоится международный форум «Всемирный день качества — 2021».